Segura (Ustec·Stes) demana al Govern "sentit comú" i tornar a la negociació amb els docents

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat aquest dimecres a la Generalitat "sentit comú" i tornar a seure a la taula de negociació amb els sindicats docents, després de l'acord al qual va arribar amb CCOO i la UGT.
En un comunicat, Segura ho ha demanat "davant el desconcert del Govern amb els pressupostos i la incapacitat de gestió que estan demostrant els consellers per gestionar les crisis que tenen obertes".
Ha afirmat que, davant la "nova demostració de força" amb la vaga sindical a la Catalunya Central, Lleida i l'Alt Pirineu i Aran d'aquest dimecres, el Govern sigui responsable a l'hora d'assumir les seves funcions i seure a la taula de negociació amb la majoria sindical.