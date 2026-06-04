Segura (Ustec) veu "bastant" disputat el resultat a la consulta per l'acord en educació

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha assegurat que estarà "bastant" disputat el resultat de la consulta a docents per l'acord en educació (que se sabrà aquest dijous a partir de les 12 hores) i que girarà al voltant del 50-50.
"No ho sabem perquè mai saps el volum de les persones que realment votaran que sí o que no quan la cosa està tan disputada, sí que quan la cosa està tan disputada, és totalment sorpresa aquesta votació", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha apuntat que s'ha detectat un vot inicialment reaccionari i "impulsiu" i ha alertat que els partidaris del 'no' fan, segons indica, molt soroll i els del 'sí' no tant.