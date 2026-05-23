Segura (Ustec) avisa al Govern: Si no fa una proposta el dimarts "s'ha acabat"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha demanat al Govern que traslladi una proposta als sindicats docents en la reunió que se celebrarà el dimarts abans d'una nova jornada de vaga: "Si el dimarts tornem a perdre el temps, s'ha acabat".
Ho ha dit en una entrevista de 'VilaWeb' recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que mantenen una actitud generosa i que l'executiu ha tingut "temps" per articular una proposta sobre els complements salarials, i insisteix que la reunió del dimarts és un ultimàtum.
Preguntada per possibles mobilitzacions en cas que la negociació no arribi a bon port i la coincidència amb la visita del Papa Lleó XIV, ha dit que s'ha d'aprofitar tot: "Potser li demanem audiència perquè posi pau al conflicte", ha apuntat sobre aquest tema.
Sobre les vagues convocades ha assenyalat que el dia 27 de maig hi haurà vaga "segur" perquè no hi ha temps de tancar les negociacions abans ja que, remarca, han d'apropar posicions en salaris i educació inclusiva i el sindicat necessita un marge de temps per posar a consulta del col·lectiu els acords.
Segura ha destacat que amb la presentació de Pressupostos ja no hi ha obstacles per abordar les seves reclamacions perquè els grups parlamentaris estan "absolutament compromesos a donar carta blanca a les partides pressupostàries necessàries", per la qual cosa considera que l'únic obstacle és la voluntat del Govern.