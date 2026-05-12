Segura (Ustec): "Amb entre 400 i 500 euros mensuals" més es podria aixecar la vaga

El sindicat insisteix que són "unes primeres bases" per portar la proposta a consulta
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del sindicat Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha expressat aquest dimarts que amb una proposta d'"entre 400 i 500 euros mensuals" més de salari per als docents, els sindicats majoritaris contraris a l'acord d'Educació podrien reprendre les negociacions amb el Govern.
"És una proposta que es podria posar sobre la taula i veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial", ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press.
Ha explicat que, entre el màxim que volen els sindicats (que són 700 més al mes) i el mínim que considera que proposa la Generalitat (que es tradueix en 200 euros mensuals addicionals) hi ha "un punt intermedi" i ha assegurat que els sindicats tenen les famílies al seu favor.
Preguntada per si en cas que el departament fes aquesta proposta i posés calendaris, es podria frenar el cicle de fins a 17 dies de mobilitzacions fins a final de curs, ha assenyalat que no se signarà "res si el col·lectiu no ens dona el vistiplau".
"Si es calendaritza que 200 euros ja siguin aquest primer any i després la resta d'aquí a dos o tres anys més, podríem acabar de negociar i a veure què ens diu el col·lectiu. Però el que és inconsultable són 200 euros en quatre anys, que tothom sap perfectament que ni ens situen al capdavant dels salaris de la resta de comunitats ni es reverteix la pèrdua salarial".
Ha insistit que, si s'aconsegueix revertir la situació, els sindicats no poden donar "el conflicte per tancat", però sí que poden desconvocar les mobilitzacions.
"RETORN DEL DEUTE DELS ESTADIS" I ACTUALITZACIÓ SALARIAL
Fonts d'Ustec·Stes expliquen que la proposta inicial era un increment del 100% del complement específic (700 euros) i, quant a la proposta actual de 400 euros, remarquen que han d'anar complementats amb el "retorn del deute dels estadis i una clàusula d'actualització salarial vinculada a l'IPC".
Insisteixen que són "unes primeres bases" per plantejar-se poder portar a consulta del col·lectiu una proposta d'acord, i remarquen que els terminis per aconseguir aquesta quantitat també s'han de fixar, entenent que s'haurien d'aconseguir amb la màxima celeritat possible, diuen.