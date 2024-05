Segueixen les afectacions a l'R1, R3, R4 Nord, R4 Sud i R7 de Rodalies aquest dilluns

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Les afectacions a la circulació de trens en l'R1, R3, R4 Nord, R4 Sud i R7 de Rodalies continua aquest dilluns al matí després de la incidència provocada per un robatori de coure el diumenge.

Segons han informat fonts de Renfe a Europa Press, les línies afectades no entren a Barcelona, per la qual cosa el servei es presta de la següent forma:

-R1: final a Badalona (Barcelona). Viatgers dirigits al Metro per entrar a la capital catalana.

-R4: servei entre les estacions de Puigcerdà (Girona) i Montcada-Ripollet (Barcelona). Busos fins a Fabra Puig (Barcelona).

-R4 Nord: final a Cerdanyola (Barcelona). Busos fins a l'estació barcelonina de la Sagrera.

-R4 Sud: final a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Viatgers dirigits al Metro per entrar a la capital catalana.

-R7: sense servei. Es recomana utilitzar l'R4 per arribar a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Després de la jornada d'afectacions produïda per aquest acte de vandalisme, aquest diumenge Renfe, Adif, Govern i l'Ajuntament de Barcelona es van reunir per abordar la situació, després del que el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, va qualificar d'insuficient el pla de les companyies ferroviàries per reforçar les línies afectades.