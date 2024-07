Segueixen ingressats 24 ferits del bus accidentat a la C-32 a Pineda (Barcelona)

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'accident d'autobús a la carretera C-32 a Pineda (Barcelona) que transportava treballadors d'Inditex ha deixat 47 ferits, 24 d'ells segueixen ingressats aquest dimecres a les 19 hores.

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha explicat en un comunicat que els 3 ferits que estaven en estat crític continuen en estat greu, i estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona; el Ca Ruti de Sabadell (Barcelona) i el Doctor Trueta de Girona.

A l'hospital Can Ruti, a més del ferit greu, hi ha 3 lleus; al Doctor Trueta, a més del ferit greu, hi ha 4 ferits pendents dels resultats de les proves diagnòstiques, i estan pendents de rebre una altra pacient de l'Hospital Comarcal de la Selva, situat a Blanes (Girona).

D'altra banda, a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella (Barcelona) hi ha 2 ferits lleus, mentre que a l'Hospital de Mataró (Barcelona) hi ha 4 ferits pendents de proves i 7 lleus.

L'accident ha succeït sobre les 8.45 hores en el túnel entre Pineda de Mar i Tordera (Barcelona), i ha sortit de la plaça Tetuan de Barcelona amb uns 50 passatgers que treballen a la seu d'Inditex a Tordera.