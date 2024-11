Segueixen els talls de l'N-340a i TV-3454 a la província de Tarragona per inundacions

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de vehicles per l'N-340a en La Ràpita i per la TV-3454 a Deltebre, ambdues a la província de Tarragona, segueix tallada per la inundació de les vies arran del temporal que ha afectat a la zona.

A Valls (Tarragona), l'A-27 ha estat reoberta amb un carril per sentit després d'haver estat tallada aquest dilluns per una esllavissada, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.

Aquest dilluns al matí, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) va emetre un avís per temps violent a diverses comarques de Barcelona i Tarragona on va decretar un grau de perill màxim.