Segueixen buscant a les 2 persones possiblement arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona)

BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat segueixen aquest diumenge a les 18.30 amb la recerca de dues persones desaparegudes que van poder haver estat arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona) durant les pluges del dissabte.

Treballen amb 25 dotacions terrestres, un helicòpter i drons per descartar les zones més probables on localitzar les dues persones desaparegudes, informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

"Busquem a la llera i la desembocadura del riu Foix, i mar endins", afegeixen.

Un testimoni va alertar que dues persones creuaven el riu per una passarel·la de fusta propera a la desembocadura del riu, la passarel·la va cedir pel cabal del riu i les dues persones es van veure arrossegades.

L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha explicat a la premsa que no li consten denúncies ni avisos de desapareguts.