Segueix tallada l'R3, que només funciona entre La Garriga i Torelló (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La circulació de trens de l'R3 només funciona entre La Garriga i Torelló (Barcelona) aquest divendres després del tall provocat aquest dijous sobre les 20.30 hores en impactar un tren amb un arbre a Ripoll (Barcelona) arran de l'episodi de pluges.
Es facilita servei alternatiu per carretera en tota la línia, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
L'impacte d'aquest dijous s'ha produït a l'altura de Ripoll, en un tram de via única, i en un tren en el qual viatjaven quatre persones i del que no han constat cap ferit.