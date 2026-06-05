Publicat 05/06/2026 08:10

Segueix tallada l'R3, que només funciona entre La Garriga i Torelló (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren a l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R3 només funciona entre La Garriga i Torelló (Barcelona) aquest divendres després del tall provocat aquest dijous sobre les 20.30 hores en impactar un tren amb un arbre a Ripoll (Barcelona) arran de l'episodi de pluges.

Es facilita servei alternatiu per carretera en tota la línia, ha informat Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

L'impacte d'aquest dijous s'ha produït a l'altura de Ripoll, en un tram de via única, i en un tren en el qual viatjaven quatre persones i del que no han constat cap ferit.

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