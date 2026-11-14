Segueix tallada l'AP-7 a Mont-roig del Camp (Tarragona) i es treballa per retirar el camió bolcat

TARRAGONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
L'autopista AP-7 es manté tallada en direcció Barcelona a l'altura de Mont-roig del Camp (Tarragona), on es treballa amb una grua per retirar un camió que ha bolcat aquest dissabte al matí al quilòmetre 273,1.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els altres dos camions accidentats al quilòmetre 274 de la mateixa autopista ja han estat retirats de la via i es fan desviaments per la sortida 281.
Un xoc per encalç entre aquests dos camions ja retirats ha provocat la mort d'un dels conductors, mentre que l'altre ha quedat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Reus (Tarragona).