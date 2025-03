Segueix tallada la BV-4024 a Coll de Pal (Barcelona) i cadenes obligatòries a tres vies per neu

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

La BV-4024 a Coll de Pal entre Bagà i Guardiola de Berguedà (Barcelona) segueix tallada aquest dimarts al matí després d'inhabilitar-se la via el dilluns per afectacions de l'episodi de neu, que també obliga a portar cadenes en els vehicles que passin per altres tres vies.

En concret, les vies són la C-28 al Port de la Bonaigua; la C-142b al Pla de Beret (Lleida) i la BV-4243 a Castellar del Riu (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunt a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que també hi ha afectats per boira 21 quilòmetres a l'A-2 entre Bell-lloc d'Urgell i Lleida (Lleida) i 12 quilòmetres a la C-17 entre Seva i Malla (Barcelona).