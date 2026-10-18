Segueix la recerca de la persona arrossegada per la riera a Cabrera de Mar (Barcelona) aquest dissabte

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat segueixen aquest diumenge la recerca d'una persona a Cabrera de Mar (Barcelona), després de caure el dissabte a la tarda en la riera del poble, han informat en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
Els equips d'emergència han treballat durant tota la nit i matinada sense novetats, i seguiran els treballs durant aquest diumenge en col·laboració amb la Policia Local de Cabrera, els Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim.
Segons ha explicat l'alcalde, Óscar Fernández, en declaracions a 3CatInfo, els fets es van produir quan una família intentava creuar la riera i un dels membres va caure en ella; ha detallat que els treballs se centren a la zona agrícola del municipi, que acumula més sediments i més canyes.