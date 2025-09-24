Segueix desaparegut el boletaire de 83 anys perdut a Bòixols (Lleida)

LLEIDA 24 set. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat segueix treballant per trobar un boletaire de 83 anys desaparegut a Bòixols (Lleida) des de dimarts a la nit.
40 efectius de Bombers seguiran buscant-lo després d'haver passat ja per una superfície de 400 hectàrees, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
A la zona hi ha bombers professionals i voluntaris, amb efectius del grup d'actuacions especials (GRAE), del grup caní de recerca (GRCR), infermers del Grup operatiu de suport (GROS) i drons.