Segovia (Comuns) demanarà "mesures" a la Mesa del Parlament per la negativa d'Omella a comparèixer

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la comissió d'investigació sobre la pederàstia en l'Església del Parlament, Susanna Segovia (Comuns), demanarà a la Mesa del Parlament que "prengui mesures i traslladi a Fiscalia" que l'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Joan Josep Omella, no compareixerà aquest dilluns en la sessió de la comissió.

Ho ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press després que el cardenal ha traslladat per carta a la presidenta del Parlament, Anna Erra, que els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconsense han decidit "de forma unànime i expressa" que no comparegui.

Segovia ha assegurat: "La seva compareixença com a testimoni és obligatòria, no voluntària. Demanarem a la Mesa del Parlament que prengui mesures i ho traslladi a la Fiscalia".