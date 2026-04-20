Segona nit de cues a La Farga de L'Hospitalet (Barcelona) per accedir a la regularització

BARCELONA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Desenes de persones es mantenen fent cua aquest dilluns a la nit al recinte firal de la Farga, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la que és la segona nit de cues en aquesta oficina per aconseguir la documentació necessària i accedir al tràmit de regularització per a migrants.
A primera hora d'aquest dilluns centenars de persones esperaven que obrís el recinte firal, que ha estat un dels més massificats de Catalunya per a aquests tràmits: moltes d'aquestes persones ja havien passat la nit, amb la finalitat d'aconseguir la documentació necessària per a aquest tràmit, entre la qual figura l'informe de vulnerabilitat i el certificat d'empadronament.
La regularització extraordinària d'immigrants, que va començar el 16 d'abril de forma telemàtica, acabarà el 30 de juny d'aquest any, i aquest dilluns ha estat el primer dia en què es poden fer els tràmits presencialment.