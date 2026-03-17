La segona jornada de vaga de docents talla els accessos del Port de Tarragona per l'A-27

TARRAGONA 17 març (EUROPA PRESS) -
La segona jornada de vaga de docents que s'ha iniciat aquest dimarts talla els accessos al Port de Tarragona per l'A-27 des de les 8 hores aproximadament.
Així ho han manifestat sindicats de docents en un comunicat en el segon dia seguit de vagues, en què s'esperen talls a Tarragona, el Penedès i Terres de l'Ebre (Tarragona).
En el primer dia de vaga els talls es van fer en vies del Barcelonès i el Baix Llobregat --amb incidència a la capital catalana i els seus accessos-- i les vagues responen a l'exigència de millores salarials i laborals i el desafecte a l'acord entre el Govern i els sindicats educatius minoritaris d'UGT i CC.OO.