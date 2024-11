Segona denúncia per presumpta agressió sexual contra un exprofesor dels Maristes

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen una segona denúncia contra un exprofesor del col·legi Maristes de Sants-les Corts de Barcelona per presumpta agressió sexual.

Segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar Europa Press aquest dimecres, una exalumna va presentar la denúncia dimarts i fonts policials oficials han informat que el denunciat és un home de 51 anys.

Preguntats sobre aquesta qüestió, el col·legi Maristes de Sants-les Corts avança que ara per ara no faran un comunicat oficial i recorda que el denunciat "ja no treballa" al centre des d'aquest setembre.

El col·legi va decidir retirar-lo de manera cautelar després que el docent fos arrestat pels Mossos d'Esquadra arran de la denúncia presentada per un exalumne per una presumpta agressió sexual ocorreguda fa 10 anys.

A més, seguint els protocols vigents des del 2011, el centre va activar el procés informatiu, i va comunicar els fets a tota la comunitat educativa.