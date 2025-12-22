El segon quart premi (25508) ven 4 sèries a poblacions catalanes

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 25508, premiat amb el segon dels dos quarts premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 200.000 euros la sèrie, ha venut una sèrie a diverses administracions de Barcelona, Arenys de Mar, Sant Boi de Llobregat (Barcelona) i Sort (Lleida).
El número, que s'ha cantat a les 12.36 hores en el primer filferro de la 8 taula, ha venut una sèrie a l'administració 215 de Barcelona, una altra a la 3 d'Arenys de Mar, una altra a la 5 de Sant Boi i una quarta a la 1 de Sort.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.