Segon escorcoll a l'IRTA de Cerdanyola en la investigació de l'origen de la PPA

BARCELONA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts per segona vegada les dependències del centre de recerca IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) durant la investigació sobre l'origen del brot de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
El Tribunal d'Instància de Cerdanyola va ordenar noves diligències judicials, segons informa el mateix laboratori, que ha traslladat en un comunicat aquest dimecres la seva "actitud de màxima transparència i plena col·laboració amb les autoritats".
"Aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el procés, atenent qualsevol nou requeriment que pugui formular l'autoritat judicial", afegeix.
El primer escorcoll policial del centre es va dur a terme el 18 de desembre i els agents es van emportar documentació i mostres dels virus.
DIVERSES AVALUACIONS INDEPENDENTS
Paral·lelament a la investigació judicial, s'han fet diverses avaluacions tècniques independents per aclarir l'origen del brot i verificar les condicions de bioseguretat de les instal·lacions.
L'IRTA recorda en el comunicat que l'auditoria externa encarregada per la Generalitat va avalar "la solidesa dels protocols" i no va detectar incidències que apuntessin a una possible sortida del virus del centre.
L'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) va fer una anàlisi genòmica compartiva entre el virus detectat en els senglars afectats i les soques amb les quals treballa l'IRTA-CReSA i, segons subratlla el centre, va concloure que no hi havia cap coincidència genètica.
El Ministeri d'Agricultura també va impulsar una investigació independent, que va incloure noves seqüenciacions genòmiques i una inspecció tècnica de les instal·lacions, i va confirmar que les soques no coincidien amb la responsable del brot i que no s'havien identificat deficiències estructurals ni incidències en els protocols de bioseguretat.