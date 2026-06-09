El segon dia del Papa a Catalunya se centrarà en la Sagrada Família, Montserrat i una presó

Kike Ricón/Europa Press/Pool - Europa Press
El Pontífex també visitarà una parròquia al barri barceloní del Raval
BARCELONA, 9 juny (EUROPA PRESS) -
El segon dia del Papa a Catalunya se centrarà aquest dimecres en la basílica de la Sagrada Família (un dels grans actes de tot el seu viatge), al monestir de Montserrat, a una presó i a una parròquia al barri barceloní del Raval.
La jornada començarà a les 10.50 a la presó de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en un acte restringit que durarà uns 20 minuts al teatre-auditori de la presó, on s'oficiarà una missa.
A les 12 anirà a l'Abadia de Montserrat, on resarà el Rosari amb la comunitat benedictina, autoritats eclesiàstiques i fidels, i l'Escolania interpretarà el cant de la Salve i el Virolai.
A LA TARDA
Ja a la ciutat de Barcelona a la tarda, a les 16.30 visitarà l'església de Sant Agustí, en el Raval barceloní, on es reunirà amb membres de la seva ordre, els agustins, i amb unes 400 persones d'unes 90 entitats dedicades a la caritat.
A les 18.30 anirà fins a la basílica de la Sagrada Família, amb un tram en 'papamòbil' que passarà pel carrer Rosselló entre el passeig de Gràcia i el carrer Sardenya.
La missa ha de començar a les 19.30 hores i després beneirà la Torre de Jesucrist, durant un acte al que assistiran els Reis Felip i Letizia; els presidents del Govern espanyol i Generalitat, Pedro Sánchez i Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres, a més de més de 200 cardenals i bisbes, ja que aquests dies se celebra a Barcelona la trobada anual de bisbes del Mediterrani (MED26).
Passarà la nit de nou en el Palau Episcopal, abans de partir cap a les Canàries el dijous al matí.