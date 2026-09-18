Un segon detingut per la seva presumpta relació amb una baralla a Lleida

LLEIDA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous al matí un jove de 22 anys per la seva presumpta relació amb una baralla amb diversos implicats i ferits per arma blanca aquest dimecres cap a les 07.00 hores al centre de Lleida, la segona detenció per aquests fets després de l'arrest d'un altre jove dimecres, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
En la baralla van resultar ferides cinc persones per arma blanca mentre que una altra ha rebut diversos cops.
La investigació policial continua oberta i els Mossos no descarten detenir més persones implicades.