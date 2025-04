El sector social català demana aprovar un suplement de crèdit per millorar les seves condicions

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Un grup d'entitats del sector social de Catalunya ha demanat al Govern i als grups parlamentaris que aprovin un suplement de crèdit per millorar les condicions laborals i aconseguir l'equiparació salarial dels professionals de l'àmbit de la dependència.

Ho han dit en un comunicat aquest dimarts, en el qual asseguren estar convençuts que si es demana un suplement de crèdit per incloure el 5% també es pot arribar al 10% i afegeixen: "No podem acotar el cap davant aquesta situació. El sector diu prou".

Insten a arribar a un acord entre el Govern i la resta de forces polítiques parlamentàries per "situar els professionals de la xarxa de serveis socials com una prioritat", en la línia d'invertir els recursos per aconseguir l'equiparació d'aquí a uns 4 o 5 anys.

Reclamen ser considerats el quart pilar de l'estat del benestar, en les seves paraules, i veuen urgent revertir aquesta situació: "No es pot demorar més, està afectant directament un dels col·lectius més vulnerables del nostre país, les persones que necessiten cures i ajuda".

Les entitats signatàries són l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces), la de Recursos Assistencials (Acra), la de Centres d'Atenció a la Dependència (Acad), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, la Unió Catalana d'Hospitals (UCH) i la Unió de Petites i Mitjanes Residències (Upimir).