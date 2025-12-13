El sector sanitari català demana més recursos i planificació sobre la grip: "No és imprevisible"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Camfic, Satse i Metges de Catalunya coincideixen a parlar de "col·lapse"
BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -
El vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) Jordi Mestres ha demanat, davant de l'epidèmia de grip, destinar més recursos al sistema sanitari, augmentar el nombre de professionals i cuidar-los més, així com una millor prevenció: "Això no és imprevisible".
Ho ha dit en declaracions a Europa Press, com també ho han fet la secretària d'Acció Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, i la delegada de Metges de Catalunya (MC), Neus Muñoz, que coincideixen a exigir una millor planificació i insisteixen que la situació de "col·lapse" no és diferent a la d'altres anys.
PRONÒSTICS COMPLERTS
Mestres ha dit que ja es preveia que l'ascens de la corba de contagis arribés abans, per la qual cosa s'han complert els pronòstics: davant d'aquesta situació, l'atenció primària adapta els seguiments de pacients crònics controlats, fent-los durant la tardor o la primavera, per tensionar menys el sistema.
El ràpid ascens de casos s'ha produït dues setmanes abans que l'any passat, i al desembre, un mes amb molts festius, fet que "es nota molt" en atenció primària i en consulta hospitalària, i que se suma a les probables baixes per infecció dels professionals sanitaris; a més, la infecció de grip d'aquesta temporada afecta de manera important als menors de 44 anys, una franja laboralment molt activa.
UN COL·LAPSE "HABITUAL"
Malgrat aquesta circumstància, Mestres remarca que el col·lapse durant la temporada de grip és "l'habitual", cosa que provoca demores i tensiona al personal, i afegeix que l'administració no destina prou recursos ni els col·loca allà on pertoca, segons ells, i considera que tenir els pressupostos prorrogats no ajuda.
El vocal de la Camfic ha assegurat que molts equips hauran d' "autocubrir les seves pròpies baixes", i que hi ha moltes maneres de cuidar el professional més enllà de la retribució: això, juntament amb una millor previsió, permetria afrontar millor la temporada de grip, diu.
VACUNACIÓ I PREVENCIÓ
Mestres ha subratllat la importància de la prevenció, amb l'ús de la mascareta, el rentat de mans i la vacunació, que ha estat, segons ell, atípica, per haver-se obert sense cita en diverses ocasions; però considera "ja és un clàssic" no haver arribat als objectius.
Segons el Sivic, la cobertura vacunal contra la grip és del 66% per a majors de 80 anys, i del 52% en persones de 70-79 anys, lluny de l'objectiu del 75% en majors de 60 fixat pel Departament de Salut.
"CADA ANY PASSA EL MATEIX"
La secretària d'Acció Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, ha explicat que vacunar "no és només punxar i ja està", sinó que requereix una visita i una atenció a possibles antecedents i efectes secundaris, amb el temps que això comporta.
Afirma que cada any passa el mateix, encara que la grip hagi arribat abans aquesta temporada, i que el sistema hauria de tenir prou recursos i professionals després d'una pandèmia com el Covid-19: "Estem treballant com si fos una cosa nova, i no ho és. La grip arriba, sigui abans o després".
Ha explicat que, en cas de grip, molta gent va al seu ambulatori de confiança però, si veu molta cua, van a urgències, que acaben tensionades, tant en la primària com en atenció hospitalària.
"Hauria de tenir-se en compte el nombre de professionals que es necessitaran, per a la grip i per poder seguir visitant d'altres malalties. Hi hauria d'haver més previsió en centres hospitalaris, no tenir serveis tancats, tenir llits suficients, la qual cosa permetria drenar les urgències dels hospitals. Les urgències es col·lapsen perquè els pacients no poden pujar a hospitalària, però, és clar, si obres un servei, necessites personal", ha dit.
PLA DE REFORÇ
Segons la delegada de MC, Neus Muñoz, el dia a dia és el mateix" malgrat que la grip hagi arribat abans, i les urgències estan sempre saturades, si bé durant l'epidèmia pot passar de 10-20 a 40 pacients pendents d'ingrés de mitjana.
"La població es mereix una sanitat de més qualitat, i ens agradaria poder oferir-la, però tenim pacients que es passen 20 hores en una butaca. Per a una grip, si ets jove i no et falta l'oxigen, pots estar 8-12 hores", ha advertit.
També ha dit que els plans específics dels hospitals per a l'hivern consisteixen en una autocobertura entre els facultatius, sense ampliar personal, que fan hores extra: "Aguantem per vocació. Estem una mica frustrats, posem límits".
Afegeix que els hospitals acostumen a ajornar cirurgies no urgents, i la primària tanca agendes per prioritzar urgències, però això pot resultar en una descompensació dels pacients crònics: "Les solucions que posen són com pegats".
Sobre la vacunació, Muñoz celebra que s'hagi avançat la campanya d'enguany, però subratlla que cal més educació sanitària, així com rentar-se les mans freqüentment i fer servir mascareta quan es tinguin símptomes.