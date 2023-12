El secretari d'Estat d'Educació es mostra optimista pels futurs PISA a Catalunya

BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat d'Educació, José Manuel Bar Cendón, s'ha mostrat optimista "respecte a futurs resultats a Catalunya" de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA).

En una entrevista a 'Rac1', recollida aquest dissabte per Europa Press, ha assenyalat que els resultats de PISA s'han de "complementar" amb altres vies de valoració.

Ha lamentat que s'hagi fet una lectura "molt esbiaixada" dels resultats PISA i ha afirmat textualment que aquest informe no serveix per fer comparacions entre CA.

Per ell, els resultats també tenen elements positius que s'han de contemplar, com "ampliar l'escolarització de zero a tres anys o ampliar els programes de reforç".

"Tots els països han baixat moltíssim després de la pandèmia. I afortunadament, en el conjunt d'Espanya i també a Catalunya, s'ha parat", ha analitzat.

Sobre el debat de la restricció i prohibició del mòbil als centres educatius, ha apostat per "educar més que prohibir" i ha subratllat que s'utilitzen més fora que dins de les escoles.