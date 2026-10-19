Alzamora guanya el Premi Lletra d'Or 2025 per 'Sala Augusta seguit de Llengua materna'

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Lletra d'Or al millor llibre del 2025 pel poemari 'Sala Augusta seguit de Llengua materna' (Proa).
El jurat ha destacat que el llibre fa riure i plorar i que amb cada paraula "parla dels morts d'una manera justa", i ha expressat la seva forta admiració per l'autor, informa l'editorial en un comunicat d'aquest dilluns.
El llibre ja havia rebut el Premi Nacional de Poesia, el Premi de la Crítica, el Premi Crítica Serra d'Or i el Premi Josep M. Llompart - Cavall Verd (AELC).
'SALA AUGUSTA' I 'LLENGUA MATERNA'
'Sala Augusta' és un cinema del centre de Palma construït damunt el que havia estat una presó franquista durant la guerra, on els presos republicans esperaven l'execució "en condicions infrahumanes".
El poema evoca els homes i les dones que van ser víctimes de l'aixecament feixista del 1936 a Mallorca.
Així mateix, 'Llengua materna' fa referència a la mort de la mare de l'autor: la memòria es converteix en "personal, íntima", i homenatja les costureres de sabates que dels anys 40 als 80 van treballar en la indústria mallorquina del calçat.