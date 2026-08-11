El SCT demana no circular aquest dimecres per Amposta (Tarragona) per evitar el col·lapse durant l'eclipsi

BARCELONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) demanarà als navegadors que no recomanin circular aquest dimecres per l'interior d'Amposta (Tarragona) als conductors desplaçats al sud de Catalunya per veure l'eclipsi per evitar el col·lapse del centre de la ciutat.
"Els navegadors són malvats i aniran donant opcions que nosaltres no volem que donin", ha afirmat aquest dimarts el director del SCT, Ramon Lamiel, en una atenció als mitjans amb motiu del dispositiu especial per a l'esdeveniment astronòmic en la qual també ha intervingut la cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís.
La mesura més destacada del dispositiu, que ja va ser avançat fa dues setmanes pel Govern, és la prohibició de la circulació de vehicles de més de 7.500 quilos en l'AP-7 des de Martorell (Barcelona) i en l'N-340 des de Vilafranca (Barcelona) en sentit sud des de les 17.00 fins a les 00.00.
La mobilitat dels camions en sentit nord sí que estarà permesa, però amb circulació exclusiva per la dreta i amb una velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora, després de la negativa de la Direcció general de trànsit (DGT) de restringir la circulació d'aquests vehicles en sentit nord des de la Comunitat Valenciana.
Prohibir el seu pas a la seva entrada a Catalunya generaria "un problema encara mes gran" que es traduiria en més retencions, segons Lamiel.
El director del SCT, a més, ha assegurat que les dades apunten al fet que el 60% dels desplaçaments a les zones amb més previsió d'afluència han estat fins al moment de persones "de la mateixa comarca", la qual cosa els porta a pensar que la mobilitat podria ser de més proximitat del previst inicialment.
"NO ATURAR-SE"
El director ha demanat a la ciutadania "no aturar-se i no aparcar" en les carreteres, especialment en l'hora en la qual s'apropi l'eclipsi.
"Hem de preservar l'AP-7 para els que van a l'Ebre per preservar la capacitat", ha dit el director, que ha demanat una estratègia de distribució del trànsit "capil·lar" per a la zona nord del Delta de l'Ebre, per diferents carreteres i accessos, i "circular" a la zona sud, establint circuits de circulació per facilitar les entrades i sortides.
VIES RECOMANADES
L'N-340 servirà per distribuir el trànsit cap a diferents punts del Delta, especialment a través de les sortides de l'AP-7.
La C-25 és la via recomanada per anar a les comarques de Ponent des de Girona, l'A-2 la via indicada per arribar a aquestes comarques des de Martorell i l'AP-2 per arribar a punts concrets com Lleida, les Borges Blanques o Valls.
En el cas del Camp de Tarragona, les via més recomanada és l'A-7.
Trànsit comptarà amb un helicòpter per controlar 4 vàlvules de l'AP-7 a L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, L'Aldea i Amposta (Tarragona) i redistribuir el trànsit si és necessari.
700 POLICIES
La cap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís, ha destacat que la policia desplegarà 700 efectius amb motiu d'aquest dispositiu, 180 especialistes en trànsit.
El dispositiu es coordinarà amb el STC des de l'edifici del 112 a Reus (Tarragona).