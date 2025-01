Schleicher (OCDE): "Cal reconstituir" la comunicació diària dels pares amb el professor

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El director d'Educació i Competències de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), Andreas Schleicher, ha afirmat que "cal reconstituir" el teixit social de la relació entre escoles i pares amb una comunicació diària amb el professor.

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dijous a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, on ha estat preguntat en quin sentit la tecnologia empitjora més l'aprenentatge, fet al qual ha assegurat que encara que es prohibeixi el mòbil a l'escola, els nens ho segueixen usant fins a mitjanit a casa, cosa que "reflecteix la desconnexió dels pares amb les escoles, pensen que són clients".

Ha indicat que els pares han de participar activament en l'aprenentatge i transmetre el valor de l'educació als seus fills, assegurant que al Programa per a l'Avaluació Internacional dels Estudiants (PISA) es constata que "el sentit de pertinença a l'escola és baix".

En ser preguntat per les polítiques dels països per reduir la bretxa entre nadius i estrangers, ha expressat que "Catalunya té tots els recursos per abordar-la bé, només que ara estan dispersos", precisant que no és la immigració sinó l'origen social el que compta, en les seves paraules.

Ha afegit que quan un alumne estranger arriba al país, l'escola té 2 anys per situar-lo al nivell dels nadius o després serà, al seu judici, difícil, reafirmant que "amb suports es pot".