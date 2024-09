Savall, Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya enceten una gira a l'octubre per l'Amèrica del Nord

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El gambista i director musical Jordi Savall i les seves formacions, el grup Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya, encetaran aquest octubre una gira pel Canadà i els Estats Units (EUA) amb el programa 'The Tears and the Fire of the Muses'.

La gira començarà amb dos concerts al Canadà, un a Ciutat de Quebec el dia 6 i un altre a Mont-real el 7, i continuarà amb tres concerts als EUA --el 8 d'octubre a Chicago, el 10 a Seattle i el 12 a Berkeley--, ha informat aquest dilluns la Fundació Centre Internacional de Música Antiga.

Savall tornarà, per segona vegada aquest any, a l'Amèrica del Nord amb un espectacle que pretén oferir una "immersió profunda a l'univers musical" de l'italià Claudio Monteverdi, un compositor luterà del primer terç del segle XVII.