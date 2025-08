Satse veu "manca de manteniment" de l'Hospital de l'Alt Penedès, que reobre dilluns després d'inundar-se

BARCELONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse, que forma part del comitè d'empresa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (Barcelona), ha criticat la "manca de manteniment" del centre, que reobrirà dilluns després de la inundació que va patir pel temporal de mitjans de juliol.

Satse retreu la "gestió deficient pel que fa a les condicions de reubicació dels professionals i una manca de manteniment estructural que ha empitjorat els efectes del desastre", informa en un comunicat aquest divendres.

Critiquen que "no s'ha tingut en compte la dificultat d'accés en transport públic al centre alternatiu, Els Camils", i els sindicats reclamen compensacions per als professionals i responsabilitats per les deficiències del centre.