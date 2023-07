Satse reclama el complement d'exclusivitat per a les infermeres de l'Institut Català de la Salut

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha impulsat una campanya per reclamar el complement d'exclusivitat per a les infermeres que treballen als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha informat en un comunicat d'aquest dimarts.

Apunta que aquest complement "actualment només el reben els metges" i que és una compensació per a qui dedica la seva feina assistencial exclusivament al sistema de salut pública de Catalunya, i lamenta que no es reconegui als professionals de la infermeria.

Satse ha insistit que el sistema sanitari necessita tant infermeres com metges, i que per això "aquesta discriminació no és admissible", i crida a pressionar perquè el III Acord de condicions laborals de l'ICS, que s'està negociant, inclogui aquest complement.