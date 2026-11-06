Satse insta a prendre "mesures" pel tiroteig davant un hospital a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha reclamat "mesures urgents de seguretat" arran del tiroteig d'aquest dijous al carrer davant l'Hospital de l'Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).
El sindicat considera que els fets posen de manifest la "necessitat urgent" de reforçar les mesures de prevenció i seguretat per protegir els professionals, els pacients i les famílies, segons informa en un comunicat aquest divendres.
L'organització apunta que "feia setmanes" que avisava de la necessitat de reforçar la presència policial a l'entorn del centre sanitari.
Així ho havia traslladat als ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs, a banda de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, mitjançant diversos escrits enviats a l'octubre.
ÀREA AMB CARACTERÍSTIQUES "ESPECÍFIQUES"
Satse subratlla que l'hospital presta assistència a una àrea amb "característiques socials i assistencials específiques" que fan necessaris dispositius adequats de vigilància, prevenció i resposta.
Per això reclamen un "increment estable" de la presència de cossos de seguretat i la creació de mecanismes de coordinació permanents entre les administracions i el centre sanitari.