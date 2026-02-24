Satse exigeix un acord immediat per aprovar els pressupostos i "blindar" la sanitat pública

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha exigit als grups del Parlament de Catalunya un acord immediat per aprovar els pressupostos de la Generalitat i "blindar" la sanitat pública, per evitar que continuï condicionada per la pròrroga dels comptes.
En un comunicat d'aquest dimarts, el sindicat ha advertit que la situació "afecta directament" les condicions laborals d'infermeres, llevadores i fisioterapeutes del sistema públic català, amb conseqüències també sobre la qualitat assistencial.
L'organització ha subratllat que els pressupostos "no es poden convertir en una eina de pressió entre partits, especialment quan estan en joc els serveis essencials".
Així mateix, ha assegurat que les patronals "estan ajornant o bloquejant acords laborals pendents al·legant la manca d'un marc pressupostari estable", fet que dificultaria avenços en matèria retributiva i de condicions laborals.
Per tot això, Satse apel·la "la responsabilitat política i la cultura del pacte", recorda que tota negociació implica cedir en alguns aspectes i insta els grups parlamentaris a prioritzar l'interès general.