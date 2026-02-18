Satse demana reformular l'objectiu sobre baixes laborals perquè no resol "el problema de fons"

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha demanat reformular l'indicador d'abast de l'objectiu de CatSalut basat en el percentatge de baixes laborals catalogades com a òptimes perquè no resol "el problema de fons", que entén que és la manca de personal per donar sortida a les llistes d'espera per accedir a proves diagnòstiques.
El sindicat reclama invertir més en plantilla per garantir agilitat en les proves i així reduir el temps de baixa de manera "efectiva, segura i humana", informa en un comunicat d'aquest dimecres.
Satse alerta que l'indicador focalitza el problema en la durada de la baixa, però "no en els motius que l'allarguen", especialment en patologies osteomusculars i de salut mental.
La secretària autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha assegurat que la majoria d'aquestes patologies s'allarguen perquè els pacients esperen un diagnòstic: "El problema no és la baixa, és la llista d'espera".
L'organització demana a la Conselleria de Salut que deixi d'abordar el problema "amb mecanismes administratius basats en percentatges" i aposti per ampliar plantilles d'infermeria, llevadores, fisioteràpia i professionals especialitzats tant en l'ICS com en el conjunt del Siscat.