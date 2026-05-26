Satse demana mesures per frenar l'auge del vapeig entre els joves a Catalunya

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
El Sindicat d'Infermeria Satse Catalunya ha demanat un reforç de les plantilles d'infermeria en l'atenció primària i la implantació de la figura de l'infermer escolar per combatre l'augment del vapeig entre els adolescents i joves, informa un comunicat de l'organització.
El sindicat ha advertit que aquesta pràctica s'ha popularitzat a causa d'una "falsa percepció de menys risc" respecte al tabac convencional, un factor que, sumat al màrqueting dels gustos i a la influència de les xarxes socials, està convertint els cigarrets electrònics en una via d'accés directa a l'addicció a la nicotina en persones que no havien fumat mai, segons Satse.
L'organització recorda que aquests dispositius contenen propilenglicol, glicerina i altres substàncies que generen compostos que afecten la salut respiratòria, així mateix, afirmen que el vapeig pot provocar afeccions de ràpida aparició com la pneumonitis per inhalació, a més de generar dependència i afectar el desenvolupament cerebral dels adolescents.