Satse demana a l'ICS ajornar la convocatòria d'oposicions fins al final del curs acadèmic

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha sol·licitat formalment a l'Institut Català de la Salut (ICS) que ajorni la convocatòria d'oposicions --prevista per "abans de l'estiu"-- fins al final del curs acadèmic, perquè els nous graduats en Infermeria i Fisioteràpia hi puguin participar aquest mateix any i no s'hagin d'esperar al següent.

El sindicat considera "incomprensible" que el sistema públic exclogui professionals per una qüestió de terminis administratius, quan ja han acabat la formació i ja podrien començar a treballar, segons explica en un comunicat d'aquest dilluns.

L'ICS ha especificat a Europa Press que el calendari està condicionat per la normativa estatutària en matèria d'estabilització i contractació, i que ja té en compte que inclogui el màxim de professionals possible, tal com demana el sindicat.