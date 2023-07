Satse demana al Govern un augment retributiu per a les infermeres residents igual que els MIR

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha reclamat al Govern un "tracte no discriminatori" per a les infermeres residents amb un increment de les retribucions de la mateixa manera que han aprovat un augment del preu de l'hora de guàrdia dels metges interns residents (MIR) de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Segons els acords del Govern de dimarts, l'executiu augmenta un 27,88% el preu de la guàrdia dels MIR de l'ICS, una millora que el sindicat ha qualificat de "greuge comparatiu", informa Satse Catalunya en un comunicat aquest dimecres.

Satse entén que la millora va dirigida a reconèixer l'esforç d'especialitzar-se i a promoure que aquests graduats continuïn en el sistema sanitari català, "millorant així la falta de professionals que pateix" el sistema.

Ha remarcat que les especialitats d'infermeria "encara no estan reconegudes en la gran majoria, la qual cosa suposa que fer la residència no marca una diferència laboral ni retributiva respecte a un professional generalista".

Creu que, si no es milloren les retribucions de les infermeres residents, "molts professionals optaran per no especialitzar-se, ja que durant dos anys els suposa una gran pèrdua econòmica i personal".