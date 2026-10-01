Satse demana al Govern que alerti dels centres de treball que acumulen problemes de salut laboral

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha reclamat a la Conselleria de Salut de la Generalitat que, si introdueix alertes per identificar els treballadors que acumulen 6 o més baixes laborals, també alerti dels centres de treball que acumulen problemes de salut laboral.
En un comunicat d'aquest dijous, el sindicat assegura que el sistema no es pot limitar a assenyalar qui emmalalteix, sinó que també ha de permetre detectar els entorns laborals on es repeteixen problemes de salut entre les plantilles.
L'organització considera que el canvi d'enfocament és imprescindible per avançar en prevenció: "6 baixes poden ser 6 senyals que alguna cosa no funciona. Abans de posar el focus sobre la persona, cal preguntar-se si les condicions laborals estan afectant la seva salut".
Lamenten que les alertes puguin generar "sospita o estigmatització de l'usuari", i apunten que la reiteració d'una incapacitat pot respondre a situacions de salut complexes, i que sempre ha de prevaler el criteri clínic.
Satse també demana que l'abordatge de les incapacitats temporals "no incrementi encara més la pressió sobre l'atenció primària".