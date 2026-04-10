Satse demana equiparar el torn de nit de la sanitat concertada al de l'ICS

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha reclamat reduir la jornada del torn de nit dels professionals del Sistema Sanitari Integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) --els centres que tenen concerts amb el CatSalut-- per equiparar-la a la del personal de l'Institut Català de la Salut (ICS).
El sindicat ha insistit que les diferències són "més que una qüestió laboral, també de salut poblacional, equitat i qualitat assistencial", informa en un comunicat d'aquest divendres.
La secretària autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha afirmat que "no és admissible" que, dins el sistema sanitari públic català, els professionals del torn de nit del Siscat continuïn assumint la jornada anual més alta del sector.