Satse critica la "manca de diàleg" de Pané i afirma que rebutja reunir-se amb les infermeres

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha criticat la "manca de diàleg" de la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, que asseguren que rebutja reunir-se amb les representants d'infermeria --malgrat les peticions formals dels últims mesos-- mentre sí ho fa amb altres professions.
En un comunicat d'aquest dimarts, el sindicat assegura que s'estan impulsat reformes "que incrementen les responsabilitats de les infermeres sense escoltar la seva veu" i adverteix que el col·lectiu està preparat per prendre mesures si continua el bloqueig del diàleg institucional.
La secretària autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha afirmat que és "imprescindible" que Pané obri una via per conèixer la sobrecàrrega amb la qual treballen les infermeres i les necessitats laborals d'un col·lectiu que és la columna vertebral del sistema, en les seves paraules.
"No és coherent impulsar canvis en el sistema que fan de les infermeres una peça encara més imprescindible i, alhora, ignorar completament les seves representants", ha dit.
L'organització reclama una reunió "immediata i inajornable", i insisteix que, si no s'obre el diàleg, es veurà obligada a augmentar les mesures de pressió, textualment.