Satse creu que el nou model d'atenció a les ITS de Catalunya neix sense el reforç "necessari"

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha valorat positivament la presentació del nou model integrat d'atenció a les infeccions de transmissió (ITS) impulsat per la Conselleria de Salut, però ha advertit que no compta amb el reforç "necessari" en plantilla i recursos.
El sindicat considera que el model permet intensificar les accions davant l'augment sostingut d'ITS i ampliar la prevenció entre els joves, però alerta que l'impuls "no va acompanyat de mesures concretes per reforçar els equips assistencials", informa en un comunicat d'aquest dijous.
Satse apunta que l'atenció primària i comunitària, eix vertebrador del nou model per a Salut, ja treballa "amb sobrecàrrega i saturació".
Així mateix, assenyalen que els programes educatius adreçats a adolescents, com Salut i Escola, tenen un "abast limitat", i que la prevenció d'ITS dins el currículum docent hauria de ser impartida per un professional de la salut.
Sobre el paper del referent territorial d'ITS, l'organització demana a Salut que aclareixi quin perfil professional concret l'ocuparà i si aquestes funcions comptaran amb reconeixement i compensació.
El sindicat remarca que "qualsevol estratègia per combatre les ITS ha d'anar acompanyada d'una planificació realista dels recursos humans".