Satse celebra com a "primer pas" la memòria preliminar de la llei contra les agressions a sanitaris

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha celebrat com a "primer pas" que el Govern hagi aprovat la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei de prevenció i resposta contra les agressions al personal sanitari.
En un comunicat d'aquest dimarts, el sindicat, que ha participat en la seva elaboració, apunta que la normativa podria suposar un "canvi real" per reforçar la confiança i la convivència als centres del sistema sanitari català.
El delegat de prevenció de Satse Catalunya, Xavier Massabé, ha destacat que "el més important és que s'assumeix que les agressions no poden continuar formant part de la rutina assistencial".
"L'agressivitat davant qui t'atén al mostrador, a la consulta o a la planta no pot continuar sortint de franc. Necessitem un gir cultural perquè la convivència torni si pot ser", ha assenyalat.
Satse insta el Govern a mantenir "l'esperit inicial" de la proposta i a avançar amb celeritat en el tràmit legislatiu.