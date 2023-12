Satse Catalunya mostra "suport total" a les infermeres que critiquen l'acord de l'ICS

BARCELONA, 15 des. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse ha expressat "suport total" a les infermeres, llevadores i fisioterapeutes que han criticat la injustícia en les taules salarials del III Acord de les condicions de feina del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS), que té l'aval del mateix Satse, CCOO, UGT i Metges de Catalunya.

"Reconeixem i entenem la preocupació legítima de les infermeres i llevadores en difondre's unes taules salarials que inclouen errors i que plantegen un greuge comparatiu entre categories i, sobretot, dins de la professió", informa el sindicat en un comunicat.

Satse s'ha compromès "a no deixar passar cap injustícia" en les taules retributives des de la taula de seguiment del pacte per garantir una correcta aplicació i interpretació, i vetllar pels interessos i drets de les professionals.

Dimarts va començar una vaga indefinida convocada per Infermeres de Catalunya contra aquest acord amb una repercussió significativa quant a la infermeria d'atenció primària, amb un 38% de seguiment dimarts i un 15% dimecres.

Aquesta setmana, a més, hi ha hagut dos dies més de vaga convocats per Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical i Som Sanitat per reclamar millores laborals que consideren que no estan representades en aquest III Acord, que sí té l'aval de CCOO, UGT, Metges de Catalunya i Satse.