Satse Catalunya exigeix recuperar el complement de col·laborador docent i estendre'l a tot l'ICS

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha exigit aquest dimecres, en la taula sectorial de sanitat, recuperar el complement de col·laborador docent i estendre'l a tot l'àmbit de l'Institut Català de la Salut (ICS).
El sindicat ha alertat que l'ICS "ha eliminat de manera unilateral aquesta remuneració" i ha exigit que es doni un tractament uniforme a tot l'ICS, la qual cosa considera una mesura imprescindible per garantir una formació de qualitat dels futurs professionals sanitaris, informa en un comunicat.
El complement de col·laborador docent reconeix la tasca dels professionals que, malgrat no ser tutors oficials, participen "activament" en la formació pràctica d'estudiants d'especialitats sanitàries.
Satse ha apuntat que aquest complement només es pagava en algunes gerències concretes, especialment les vinculades a l'atenció primària, mentre altres professionals "amb la mateixa funció docent" no el percebien.
Assenyalen que "aquesta desigualtat no ha estat mai corregida i, lluny d'avançar cap a l'equitat, l'ICS ha optat per suprimir el pagament en aquells llocs on existia".
La secretària d'Acció Sindical de Satse Catalunya, Estefanía Iglesias, ha assegurat que els professionals que ja cobraven el complement "tenen dret a continuar-lo rebent, i els que no l'han percebut no tenen mai dret a cobrar-lo".