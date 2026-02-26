Satse Catalunya exigeix pressupostos per posar "fi al bloqueig de drets socials" dels sanitaris

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Satse Catalunya ha exigit aquest dijous voluntat negociadora als polítics catalans per a uns nous pressupostos de la Generalitat que "posin fi al bloqueig de drets socials dels professionals sanitaris".
En un comunicat, ha assenyalat que els ajuts als professionals amb persones amb discapacitat al seu càrrec "continuen bloquejats" a les entitats públiques i consorcis del Siscat per les limitacions de la llei de pressupostos.
El sindicat apel·la a la responsabilitat política i la cultura del pacte per desbloquejar els comptes, i la secretària general autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha assenyalat que el sistema sanitari "necessita recursos per reforçar personal, infraestructures i millorar les condicions dels que hi treballen".