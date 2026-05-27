Publicat 27/05/2026 15:37

Satse Catalunya demana revisar "urgentment" la refrigeració dels centres sanitaris

Archivo - Armilla de Satse en una foto d'arxiu
SATSE - Arxiu

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha demanat revisar "urgentment" la refrigeració dels centres sanitaris davant l'onada de calor i la previsió d'un estiu més càlid de l'habitual.

En un comunicat d'aquest dimecres, el sindicat assegura que l'estiu passat es van registrar temperatures interiors de fins a 30 graus a diversos CAP de Barcelona a causa d'avaries, cosa que "va afectar tant els professionals com els pacients i que no es pot repetir".

L'organització alerta que les altes temperatures "incrementen el risc d'estrès tèrmic entre el personal, dificulten la concentració i poden afectar directament la seguretat clínica".

Satse ha criticat la "poca agilitat" del sistema actual per resoldre incidències, malgrat que es comuniquen a través dels canals establerts de riscos laborals.

En vista d'aquest escenari, el sindicat demana una "revisió immediata" dels sistemes de climatització, protocols d'actuació ràpids i una planificació preventiva.

Contador

Contingut patrocinat