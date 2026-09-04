Satse Catalunya demana a les patronals del Siscat "accelerar les negociacions" del conveni

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Satse Catalunya ha demanat a les patronals del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (Siscat) "accelerar les negociacions" del IV Conveni Col·lectiu i posar sobre la taula propostes reals de millora, després de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
En un comunicat aquest divendres, Satse considera que, un cop garantit el marc pressupostari, "no existeix cap argument que justifiqui l'actual bloqueig de les negociacions".
Ha recordat que la taula negociadora del IV Conveni es va constituir el desembre del 2024 i, des d'aquell moment, "només s'ha materialitzat un acord parcial per incorporar al conveni les disposicions derivades de la normativa LGTBI i pactat els increments retributius que s'han acordat també en funció pública".
Satse Catalunya ha lamentat que en aquest temps "no s'hagin produït avenços significatius en les qüestions laborals i retributives que preocupen a les professionals".
"Fa massa temps que les treballadores del Siscat esperen respostes. Amb els pressupostos aprovats, les patronals ja no poden continuar ajornant els compromisos que necessita el sector de manera urgent", ha dit la secretària autonòmica de Satse Catalunya, Annabel Torres.
Satse Catalunya ha demanat un conveni que reconegui adequadament la responsabilitat de les infermeres, una millora de les condicions vinculades a l'antiguitat, una regulació del torn rodat i la garantia dels mateixos drets per al personal de nit.