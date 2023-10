Satse Catalunya demana a les infermeres que "no normalitzin" l'exposició a riscos laborals

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha demanat a les infermeres que "no normalitzin" l'exposició a riscos a la feina amb motiu de la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball.

"Per descomptat que ser infermera és una professió de risc, però no podem assumir com normals certes situacions", ha advertit el sindicat en un comunicat aquest dilluns.

No disposar del material sanitari adequat, tenir unes instal·lacions deficients, les agressions i conviure amb una "constant sobrecàrrega de treball" són alguns dels riscos als quals pot fer front una infermera a Catalunya, segons Satse.