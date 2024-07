Satse Catalunya demana que les denúncies per agressions al personal sanitari siguin anònimes

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha demanat que les denúncies per agressions al personal sanitari en hospitals catalans siguin anònimes i que no hi aparegui "informació sensible", com el nom i l'adreça del denunciant, informa en un comunicat aquest dimarts.

Ho ha fet en una reunió extraordinària de la Comissió Permanent de l'Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya (Osvasc), a la qual ha assistit el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells.

Segons el sindicat, la Conselleria s'ha compromès a valorar la proposta, que ha plantejat la possibilitat de fer servir alternatives com el número del treballador per identificar els denunciants en cas d'agressió.

El responsable de Salut Laboral de Satse, Xavier Massabé, veu la proposta com una millora per a la protecció de la identitat del denunciant, i ha subratllat la necessitat de revisar com es fa servir aquest número en altres circumstàncies "per evitar que sigui fàcil d'aconseguir".

Altres mesures són el compliment de la normativa de control d'accessos; l'homogeneïtzació de protocols en cas d'agressió; i la "necessitat que tots els professionals sanitaris siguin considerats autoritat pública a l'hora de desenvolupar la seva feina".