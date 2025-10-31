Satse Catalunya critica que Salut "minimitzi l'impacte real" de la campanya de vacunació sense cita

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicat d'infermeria Satse Catalunya ha criticat que la Conselleria de Salut de la Generalitat "minimitzi l'impacte real" de la campanya de vacunació sense cita, ha informat en un comunicat aquest divendres.
Han retret les declaracions de la consellera, Olga Pané, en les quals asseguren que "resta importància a la sobrecàrrega de les infermeres d'atenció primària", i lamenten la contradicció, en les seves paraules, de demanar més competències a les infermeres i ignorar les seves queixes.
Satse ha demanat una reunió urgent amb Pané per exposar la realitat dels centres i "trobar solucions a la sobrecàrrega afegida per una campanya que tensiona encara més uns equips ja al límit".