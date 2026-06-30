Satse Catalunya alerta que alguns CAP de Barcelona "superen els 30 graus"

L'ICS diu que al CAP Sant Rafael es canvia la climatització
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha alertat que alguns centres d'atenció primària (CAP) de Barcelona "superen els 30 graus" de temperatura i alerta de problemes en la climatització d'algunes instal·lacions, i l'Institut Català de Salut (ICS) ha assegurat que les incidències que es comuniquen pel circuit establert "es revisen i resolen".
Segons afirma el sindicat en un comunicat aquest dimarts, el CAP Sanllehy porta des de l'inici de l'onada de calor treballant amb un sistema d'aire condicionat "deficient", amb temperatures a l'interior que oscil·len entre 28 i 32 graus.
Així mateix, el CAP Sant Rafael arriba a temperatures d'entre 35 i 40 graus mentre es col·loca un nou aparell.
Els delegats de l'organització ja han traslladat la incidència a la Unitat de Prevenció de Riscos Laborals seguint els canals establerts, però consideren que el sistema "continua sent poc àgil i insuficient davant d'aquest tipus de situacions".
La delegada de Satse Barcelona ciutat i responsable de Salut Laboral, Cristina Murillo, ha afirmat que "els gestors consideren la temperatura com una qüestió menor, però és de gran importància".
ICS
L'Institut Català de la Salut (ICS) ha assegurat que aquesta setmana s'ha rebut una incidència en una de les màquines de refrigeració del CAP Sanllehy i que s'està avaluant què actuació ha de dur-se a terme, mentre que en el CAP Sant Rafael ja s'està fent el canvi de climatització.
Fuentes de l'ICS han explicat a Europa Press que, davant de l'augment de les temperatures, es realitza una revisió periòdica dels sistemes de climatització dels espais per identificar necessitats de millora per part dels tècnics.
L'ICS ha assegurat que s'han pres mesures per afavorir la climatització d'alguns espais quan ha estat necessari, com en el cas del CAP Sant Rafael, i han assegurat que les incidències que es comuniquen pel circuit establert de notificacions es revisen i resolen i que durant aquestes primeres setmanes de calor "han estat puntuals i localitzades".